Dopo l'impennata dei contagi ora Roasio è Covid free

Roasio è Covid free. "Con grande sollievo posso dire che, dopo lunghi mesi, siamo finalmente ritornati alla situazione di zero contagi nella nostra comunità. Non abbiamo quindi nessuna quarantena di isolamento domiciliare fiduciario in corso. Una gran bella notizia" ammette il sindaco Gian Mario Taraboletti. Il paese nei mesi scorsi era andata in controtendenza registrando un picco di circa 25 positivi. Un’impennata di contagi che aveva portato l’amministrazione comunale a chiudere in via precauzionale tutti i parchi giochi e le aree aperte al pubblico. Ora che la situazione è rientrata nella normalità è stato avviato anche il centro estivo comunale per bambini tra i 6 e i 14 anni.

"Per ottemperare alle attuali disposizioni vigenti relativamente all'apertura dei centri estivi e alle attività ludiche per il periodo estivo, abbiamo ampliato per quest'anno le sedi di svolgimento. Quindi determinate bolle svolgeranno le attività al Centro Polivalente Clemente Morino in frazione Santa Maria e altre bolle alla palestra comunale in frazione San Maurizio" precisa il primo cittadino. Nei giorni scorsi si è svolta la prima uscita alla piscina Orso Beach di Roasio San Maurizio.