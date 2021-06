Dalla stagione teatrale alla 35a edizione di 'Trino in piazza'

Trino: la nuova grande fioriera di piazza Martiri della Libertà, il primo appuntamento con la stagione teatrale estiva, la 35a edizione di 'Trino in piazza'. È ricco il fine settimana trinese che segna il passaggio tra la primavera e l'estate. È stata posata venerdì la nuova grande fioriera, dotata di panchine e ricca di verde, voluta dall'assessore Alberto Mocca. Con 'Aleramo: Marchesi si nasce e lui, modestamente, lo nacque' di domenica 20 giugno alle 21 al Teatro civico di Trino, ad ingresso libero, parte invece la rassegna teatrale estiva de 'I sentieri della conoscenza'.

"Da domenica 20 giugno e fino a fine luglio ospiteremo quattro appuntamenti teatrali organizzati dall’associazione culturale 'Teatro Abitato' e dal circolo 'Marchesi del Monferrato' - spiega il sindaco Daniele Pane -. Con il primo spettacolo di domenica sera ci immergeremo nella storia della nascita del Marchesato del Monferrato e del suo fondatore Aleramo, tutto in un racconto divertente ed esilarante in bilico tra leggenda e realtà. A breve comunicheremo gli appuntamenti successivi. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21 e non è necessaria la prenotazione".

L’appuntamento teatrale concluderà la giornata di domenica che vedrà come grande protagonista la 35a edizione di 'Trino in piazza' dalle 10 alle 20 quando i negozi esporranno lungo i due corsi principali del centro storico. L’evento è organizzato dall’Aoct con Comune di Trino e Ascom, e la collaborazione di Three Towers e Angry Wheels.

"Quest’anno non ci saranno eventi serali e “Trino in piazza” sarà molto legata alle sue origini - sottolinea il presidente dell’Aoct Mattia Tricerri-. Dalle 10 alle 20 su corso Italia e corso Cavour i negozi esporranno i propri prodotti. Dalle 17 ci saranno le 'vetrine in movimento' in esterna. Dalle 10 alle 18,30 in piazza Mazzini il Moto Club Three Towers proporrà lo 'Young Towers 50 Day' con gare di equilibrio e la guida sicura rivolta ai giovani. Dalle 14,30 alle 17,30 in piazza Martiri della Libertà la Angry Wheels Mtb proporrà dei circuiti di mountain bike per i giovani da 5 a 12 anni. Al Paleologo dalle 10 alle 20 ci sarà la seconda 'Giornata del benessere' per la cura del corpo e la spiritualità. Alle 18 al bar Centrale la Cartolibreria Italia presenterà il libro "La moglie del santo" di Corrado Occhipinti Confalonieri. Oltre ai negozi, saranno presenti con loro stand in centro anche varie associazioni trinesi e ci saranno le foto dello shooting fotografico dell’Aoct che sta ottenendo un ottimo successo sui social".

La seconda 'Giornata del benessere' ai giardini di Palazzo Paleologo sarà in favore della Caritas. Dalle 10 alle 20 ci saranno vari operatori olistici e chi vorrà provare i trattamenti, potrà farlo in cambio di una piccola donazione per la Caritas.