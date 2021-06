Compagnie del Carnevale al parco Durandi e concerto dei Gravità Zero

Santhià: in occasione della Festa di San Luigi, la Pro Loco propone, domenica 20 giugno, una manifestazione che vedrà coinvolte molte compagnie del Carnevale, che esporranno nel parco Jacopo Durandi fotografie, costumi e manufatti in cartapesta. Ci sarà chi disegnerà e chi modellerà un pupazzo in cartapesta e si potrà ammirare un piccolo carro in miniatura, con tanto di movimenti, oltre ad altre curiosità riguardanti la festa più importante della città.

La festa di San Luigi coincide anche con la Giornata Europea della Musica, e perciò, nel pomeriggio di domenica, alle 16,30, in collaborazione con il Liceo Musicale Città di Santhià, ci sarà un concerto del gruppo musicale 'Gravità Zero', composto da Paolo Bianchini alla voce, Gabriele Rippa alla chitarra e cori, Marco Berri al basso e Federico Lodi alla batteria, che si esibiranno nell’anfiteatro del parco Jacopo Durandi, proponendo un repertorio di musiche rock italiano anni 80/90.

"Anche questo è un piccolo segno di ripresa, dopo oltre un anno di divieti e limitazioni - spiega Fabrizio Pistono, presidente della Pro Loco - La cittadinanza è invitata a partecipare, nel rispetto delle normative ancora in vigore. La nostra idea è quella di proporre, appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, un'iniziativa che si ricolleghi ai festeggiamenti di un tempo: giostre e il ballo a palchetto e "festa dei Giovani", come era negli anni '60. Auspichiamo che questo nostro desiderio si possa avverare il prossimo anno".