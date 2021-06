Al Comune il 'Diploma europeo' per la partecipazione attiva ai bandi

Santhià: 'Diploma Europeo' assegnato al Comune dalla Commissione per gli Affari sociali, la Salute e Sviluppo sostenibile. Questo è uno dei riconoscimenti che la Comunità Europea assegna per la partecipazione attiva ai bandi promossi. “Grazie alla fervida convinzione europeista abbiamo sempre cercato di sfruttare le opportunità che l'Europa ci ha dato in termini di bandi europei" commenta Gabriele Posillipo consigliere comunale e vice presidente di Slow Land Piemonte.

Nel 2018 il Comune di Santhià ha presentato la richiesta di partecipazione al primo bando europeo per un progetto di collaborazione e conoscenza con alcuni paesi europei dal titolo 'Europe for citizen'. Spiega Posillipo: "In collaborazione con l'agenzia e-consulenza di Gabriella Bigatti ed altri Comuni del territorio, Alice Castello, Moncrivello, Cerrione e Cavaglià abbiamo presentato e vinto questo progetto dando l'opportunità alla nostra città di ospitare alcuni paesi tra Lituania, Estonia, Francia e Albania. L'emozione di fare da capofila in questo progetto è stata forte e stimolante per la nostra città grazie anche al comitato di accoglienza, costituito per l'occasione, sempre in prima linea per dare la giusta accoglienza ai rappresentanti stranieri che sono intervenuti in questo progetto".

Su mandato dell'amministrazione comunale, Posillipo ritirerà il 'Diploma Europeo' partecipando alla seduta plenaria dell'Assemblea Europea nel mese di settembre a Strasburgo. Conclude: "Immagino sarà un'emozione fortissima. E’ già in cantiere la partecipazione al prossimo bando europeo 'Erasmus Sport” con un progetto in collaborazione con altri comuni tra i quali Piverone, Cavaglià, Cerrione, Roppolo, Alice Castello".