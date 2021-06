Agli ingressi del paese posizionati quattro nuovi Velo Ok

Borgo d'Ale: agli ingressi del paese sono stati installati quattro nuovi Velo Ok. Come quelli già presenti da tempo, serviranno da deterrente per gli automobilisti di fretta.

"Li abbiamo collocati nei punti più pericolosi, dove molti veicoli transitano a velocità elevate" sottolinea il sindaco Pier Mauro Andorno, che per questo invita a non fare strumentalizzazioni. "Abbiamo ricevuto moltissime richieste dai cittadini perché si facesse moderare la velocità - spiega il primo cittadino - Al momento abbiamo ritenuto inopportuno costruire nuovi dossi, che causerebbero ulteriore disagio. Per questo ci siamo visti costretti a optare per l'installazione, in via sperimentale, dei Velo Ok". I punti individuati per ospitare gli apparecchi sono in via Matteotti, in via Ivrea e poi in viale dei Gracchi, che ne ospiterà due: uno davanti all'ingresso del mercato ortofrutticolo e uno in prossimità dell'attraversamento pedonale da via San Rocco, "utilizzato di frequente dai ragazzi delle scuole medie" aggiunge il primo cittadino. La velocità massima in tutti questi tratti è di 50 chilometri orari, essendo all'interno del centro abitato. "Ora faremo trascorrere un periodo di 'adattamento' di due o tre settimane – precisa Andorno - Poi con un anticipo di alcuni giorni verrà comunicato il momento dal quale verranno o potranno essere attivati".