Trino: al via i quattro centri estivi

Hanno preso il via lunedì scorso i quattro centri estivi trinesi. Si tratta di quelli gestiti da Elen’s Sport, Centro Buzzi e Artedù, dal 14 giugno al 30 luglio, e dell’oratorio dal 14 giugno al 16 luglio.

La giunta del sindaco Daniele Pane ha destinato in tutto 36.000 euro di contributi ai quattro centri estivi: "Il contributo economico è stato aumentato così che le associazioni possano sopperire alle spese necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e per contenere le tariffe applicate alle famiglie - spiega il sindaco - Come Comune abbiamo inoltre messo a disposizione il servizio mensa e il servizio di trasporto alle associazioni che ne hanno fatto richiesta. Le iscrizioni quest’anno sono decisamente aumentate, abbiamo più di 350 bambini e ragazzi iscritti".

Il centro estivo organizzato dalla Elen’s Sport di Elenora Tricerri e Loredana Scianguetta alla piscina prevede l’entrata alle 7,30, l’uscita alle 18, servizio mensa dalle 12,30 alle 14. Tra piscina e spazi scolastici ci saranno tanto sport all’aria aperta, giochi film, balli di gruppo, baby dance, karaoke, piscina, laboratori e spazio compiti. Il centro estivo a Buzzi è gestito con gli animatori Gisela Citta (per i piccoli della materna), Vittoria Barbero (prima elementare), Alessandra Buongiorno (seconda), Ilenia Saettone (terza), Veronica La Loggia (quarta), Angela Troplini (medie). Spazi suddivisi per gruppi, pallacanestro con Federico Ottavis, giochi d’acqua, caccia al tesoro in città, pic nic, borracce personali regalate da Aido. EstArtedù: rivolto ai piccoli di materna, prima e seconda elementare, si svolge tra piazza Banfora, Paleologo, Civico e piscina, grazie a Meco Traversa, Alessia Specchia, Melissa Martinotti, Chiara Manachino e Monica Meo. Si basa sul modello “Educazione diffusa attiva verde”. Tantissime le attività all’aria aperta. Il centro estivo dell’oratorio: tante attività nel cortile dell’oratorio, un giorno in piscina, e la divisa col logo del centro estivo.