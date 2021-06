Città Covid free: "Proviamo a riprendendoci la quotidianità perduta"

Santhià: la città è Covid free da giovedì 17 giugno. Dall'inizio della pandemia sono 28 i cittadini deceduti a causa del virus. "Molti santhiatesi hanno affrontato e lottato contro il virus e grandi sono state le difficoltà economiche per tantissime famiglie e aziende - spiega il sindaco Angelo Cappuccio - Non abbassiamo però la guardia: oggi più che mai è affidata a noi la possibilità di continuare a restare in zona bianca e continuare ad essere Covid free. Proviamo a ripartire con la massima intensità riprendendoci la quotidianità perduta durante la pandemia".