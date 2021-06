Amc: "Autoletture entro il 20 giugno"

“A causa di un aggiornamento dei sistemi informativi aziendali, la finestra per il rilascio delle autoletture dei contatori acqua per il I semestre 2021 si chiuderà inderogabilmente il giorno 20 giugno”.

Lo comunica Amc Casale, ente gestore del servizio idrico in diversi Comuni del Vercellese. “Eventuali letture pervenute nella finestra temporale dal 21/06 al 30/06 non potranno essere prese in carico per l’emissione della fatturazione che avverrà al 30 giugno - proseguono da Amc - In assenza di lettura effettiva, il consumo verrà calcolato in base al consumo medio annuo”. Inoltre, dal 1° luglio fino al 27 luglio il portale web non sarà disponibile, pertanto eventuali autoletture potranno essere comunicate solo ed esclusivamente mediante call center telefonico.