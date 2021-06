Trino: borracce dell'Aido ai ragazzi del Centro estivo "Buzzi"

Sono state consegnate lunedì le borracce dell’Aido ai ragazzi del centro estivo del Centro Sociale Buzzi di Trino. Il presidente dell’Aido Mario Buffa si è recato dai ragazzi per fare loro questo dono così che ognuno abbia la propria borraccia personale da utilizzare durante le attività del centro estivo.

“Usa una borraccia ecologica, è facile come bere un bicchiere d’acqua!” è lo slogan di Aido per questa iniziativa che era partita già lo scorso anno per il centro estivo dell’oratorio. L’iniziativa si inserisce a livello nazionale di Aido per aiutare il pianeta a sopravvivere, grazie anche alla riduzione della plastica, materiale tra i più utilizzati al mondo e difficile da recuperare se dispersa nell’ambiente dove diventa un grave problema per mari e oceani.