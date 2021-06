Trino: sono 662 gli iscritti ancora da vaccinare

Sono 662 gli iscritti trinesi ancora da vaccinare. Di questi 39 sono per ora esonerati per essere guariti dal Covid-19 o per altre malattie, quasi tutti oltre i 70 anni, mentre in 41 non si sono presentati alla convocazione. Lo si evince dalla comunicazione del sindaco Daniele Pane sull’aggiornamento settimanale della campagna vaccinale.

"Tra coloro che non si sono presentati alla convocazione i motivi sono diversi. Alcuni perché sono allergici e vengono quindi rinviati alla vaccinazione in ambiente protetto, quindi in ospedale, dopo aver sostenuto uno specifico esame allergologico. Alcuni non si sono presentati per impegni di lavoro. Qualcuno magari invece ha cambiato idea sul vaccinarsi e in questo caso dopo due settimane viene cancellato dalle liste. Tutti gli altri invece vengono riprogrammati". Pane aggiunge: "Tra i 662 iscritti ne abbiamo 9 tra gli over 80 anni, 12 tra 70 e 79 anni, 23 tra 60 e 69 anni, 54 nella fascia 50-59 anni, 162 in quella dai 40 ai 49 anni, 139 tra 30 e 39 anni, 263 tra i 16 e i 29 anni. Intanto dopo lo scorso fine settimana siamo arrivati ad avere 3.792 trinesi vaccinati almeno con una dose, pari al 55,47 per cento dei residenti, e pari al 60,32 per cento di chi può vaccinarsi, ovvero esclusi gli under 12 anni. Sono invece 1.818 i trinesi vaccinati con due dosi, pari al 26,59 per cento dei residenti e al 28,92 per cento dei soggetti vaccinabili".

Il sindaco sottolinea: "Nell’ultima tornata da giovedì a domenica scorsa abbiamo superato le 900 dosi settimanali somministrate al nostro centro vaccinale. Nella tornata che verrà questa settimana avremo prime dosi e richiami che aumenteranno ancora le dosi di vaccino: ringrazio medici, infermieri e volontari delle nostre associazioni per il grande lavoro che svolgono". Il contagio: "I positivi sono nuovamente aumentati arrivando a 37 soggetti e sono legati alla fascia d’età delle scuole medie e quindi i loro famigliari, tanto che sono state di nuovo messe in quarantena due classi. Nessuno però è in condizioni gravi e il contagio è circoscritto al mondo scolastico".