Addio all'avvocato Piero Alberto, stroncato dal Covid

Cigliano: è morto l'avvocato Piero Alberto, 67 anni. Dopo un lungo ricovero in ospedale si è arreso alle complicazioni dovute al Coronavirus. “Era bravo, sia come professionista che come uomo” afferma chi lo ha conosciuto. Fino a qualche tempo fa capitava di vederlo in paese, con la sua ventiquattrore in mano, mentre raggiungeva lo studio di corso D'Annunzio. Alberto, spesso impegnato in trasferte fuori regione per il suo impegno di penalista, è ricordato come una persona precisa e meticolosa. “Ma sin dal primo incontro sapeva metterti a suo agio con la sua cordialità – aggiungono gli amici – E poi aveva il dono dell'umorismo, per il quale era conosciuto anche in tribunale”. Alberto era cresciuto a Moncrivello, paese di origine del padre, ma abitava con la famiglia a Cigliano. Proprio in questa comunità nelle ultime ore si sono susseguiti messaggi di cordoglio per la scomparsa “di una persona perbene”.