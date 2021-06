Percorso in memoria dei comandanti Pietro Venanzi ed Herbert Moran

Santhià: un percorso di 4 chilometri e 200 metri per ricordare i comandanti Pietro Venanzi ed Herbert Moran. La città ha così voluto rendere omaggio ai piloti eroi che nel 2015 evitarono che il loro convertiplano in panne precipitasse sul centro abitato. Presenti all'inaugurazione del percorso la moglie e la figlia del comandante Venanzi a cui è stata donata una targa in ricordo della giornata, amici del comandante Moran, il sindaco Angelo Cappuccio, il vice Angela Ariotti, assessori e consiglieri comunali e tanti cittadini santhiatesi.

Il percorso parte dal parcheggio dell’ex Consorzio Agrario per poi percorrere via Colombo, strada Alice Castello e una volta arrivati al 'ponte di ferro' svolta a sinistra costeggiando il Naviglio d’Ivrea. Passa poi davanti alla Stazione Idrometrica, fino ad arrivare in corso 2 Giugno per tornare al punto di partenza. L'idea di questo percorso, come spiega il sindaco Angelo Cappuccio, è nata da Avis Santhià: "E proprio i volontari hanno distribuito un gadget realizzato dall'Amministrazione comunale in ricordo della giornata. Inoltre alcuni iscritti all'Atletica Santhià hanno percorso tutto il tracciato di corsa".