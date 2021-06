Lotta alle zanzare: al via i trattamenti larvicidi

Gattinara: al via la lotta alle zanzare. Anche per 2021 il Comune rientra tra i soggetti beneficiari dei finanziamenti previsti dalla Regione Piemonte, che consentono un contributo del 50% per le attività di disinfestazione. Nel mese giugno saranno effettuati i trattamenti larvicidi in diverse zone della città da parte del personale specializzato dell’Ipla. Si parte dai tombini per poi procedere nelle zone che i monitoraggi delle scorse settimane hanno evidenziato come le più infestate. "Per ottimizzare gli effetti della disinfestazione è fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini. Basta un piccolo ristagno d’acqua per permettere la riproduzione della zanzara, quindi la prevenzione è indispensabile anche nelle aree private, case, giardini e orti, con semplici gesti che però limitano il proliferare di questo insetto nelle nostre case" spiega il sindaco Daniele Baglione.