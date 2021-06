Alagna Valsesia: esercitazione di soccorso persone disperse - La fotogallery

Si è svolta venerdì 11 giugno ad Alagna Valsesia un’esercitazione organizzata dalla Prefettura di Vercelli, cui hanno preso parte congiuntamente le componenti specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Le attività di ricerca, soccorso e salvataggio di persone disperse in tre diversi scenari montani, hanno visto impegnati gli operatori con l’ausilio di elicotteri, droni, unità cinofile e fluviali. Al termine delle attività, il Prefetto di Vercelli, nel ringraziare gli operatori per la professionalità e l’impegno, ha sottolineato come l’esercitazione svolta abbia costituito occasione preziosa per consolidare le sinergie tra le diverse componenti impegnate, mettendo a fattor comune competenze tecniche e strumentazioni di ciascun Corpo e sperimentando l’efficacia delle procedure operative.