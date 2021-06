Restauro delle facciate nord ed est di Villa Paolotti

Gattinara: Villa Paolotti si rifà il look. In questi giorni sono stati avviati i lavori per la sistemazione delle facciate nord ed est. Un intervento di cui l'edificio necessitava da tempo. Un restauro finalizzato sia al miglioramento estetico che funzionale per ricondurre l'immobile alla situazione originaria. Fondamentale anche evitare l'ammaloramento degli intonaci. La progettazione è stata curata dal servizio Lavori pubblici del Comune, mentre i lavori sono stati affidati ad una ditta esterna.

Tale recupero si colloca all’interno dell’opera di armonizzazione dell’intera area dopo la realizzazione di Piazza Cinema Italia e il rifacimento di piazza Paolotti, inoltre è propedeutico ad altri interventi che interessano l’intero complesso della Villa. "Con il restauro delle facciate abbiamo voluto migliorare non solo il nostro gioiello in centro paese, ma continuare negli interventi di riqualificazione urbana" spiega il sindaco Daniele Baglione. L'importo della ristrutturazione è stato stimato tra i 15.000 e i 20.000 euro.