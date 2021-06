Nuovi giochi alla scuola per l'infanzia

Nuovi giochi alla scuola dell’infanzia di Livorno Ferraris. Grazie al contributo raccolto durante il

mercatino di Natale del 2019, il Comitato Genitori, in accordo con la direzione scolastica, ha acquistato

nuove attrezzature che sono state posizionate solo in questi giorni nel salone dell’asilo, a causa dei rinvii

dovuti alla pandemia. Tutti i bambini sono stati inoltre omaggiati di personaggi in legno che rappresentano i

mestieri, in linea con l’argomento trattato a scuola quest'anno.