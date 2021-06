Maria, la mondina più longeva compie 102 anni

Maria Bertolotti in Rossini con i suoi 102 anni è la mondina più longeva di Livorno Ferraris. Per questo motivo il sindaco Stefano Corgnati le ha consegnato la "Spilla d'Argento", un riconoscimento che l’Amministrazione comunale assegna ai livornesi che ogni anno si distinguono per rilevanze significative verso la comunità. “Due anni fa, al termine della sfilata del Palio dei Rioni, avevamo festeggiato i 100 anni di Maria – spiega il primo cittadino - Quest’anno la comunità si è di nuovo stretta a lei per festeggiare i suoi 102 anni. E’ la nonna di tutti i livornesi, incarna il simbolo della nostra tradizione contadina risicola, riportando alla mente i tempi delle mondine e delle nostre grange con quel piccolo mondo antico che dentro ad esse si sviluppava. Ci siamo dati appuntamento all'anno prossimo in piazza - conclude il sindaco- per festeggiare tutti insieme il suo compleanno in concomitanza col tanto atteso Palio 2022”.