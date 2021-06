I carabinieri parlano di bullismo ai bambini delle elementari

Il comandante della Compagnia carabinieri di Borgosesia, capitano Annalisa Menga, ha tenuto una videoconferenza con l’istituto comprensivo Tanzio da Varallo dove erano presenti 60 scolari delle scuole elementari Tanzio da Varallo e Roccapietra.

Gli argomenti toccati durante il video incontro sono stati quelli relativi alla tutela dei cittadini, all’organizzazione dell’Arma dei carabinieri e sull’uniforme che indossano. Poi, si sono toccati i problemi che spesso gli studenti incontrano all’interno della scuola, quali il bullismo ed il cyberbullismo. I ragazzini sono stati moralizzati sull’importanza del rispetto delle regole, poiché il principio della legalità si basa essenzialmente su diritti e doveri.

Al termine dell’incontro, anche se a distanza, alcuni scolari hanno mostrato all’ufficiale alcuni disegni che nel frattempo avevano fatto, osservandola incuriositi attraverso il video che la proiettava in uniforme, a dimostrazione di aver ben compreso la positiva “lezione di vita” che sicuramente ricorderanno per molto tempo e che anche il capitano Annalisa Menga, commossa, conserverà come reminiscenza nella propria esperienza professionale.