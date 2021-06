Con i Pionieri del Tempo torna il mercatino dell’usato e dell’antiquariato

Gattinara: domenica 13 giugno torna il mercatino dell’usato e dell’antiquariato. Dopo il successo della prima edizione ora l’appuntamento è per ogni seconda domenica del mese in piazza Paolotti. L’organizzazione è curata dall’associazione i Pionieri del Tempo. Numerosi i banchi che partecipano all’iniziativa con gli oggetti più disparati: libri, oggetti d’arte, mobili e monili, pezzi pregiati o introvabili, caratteristica che lo rende meta imperdibile per curiosi ed appassionati.