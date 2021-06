Santhià: il Rotary club Viverone Lago dona una carrozzina pieghevole al Cisas. Verrà utilizzata per i servizi di assistenza domiciliare. "Così sarà più agevole rispondere ai bisogni di persone non autosufficienti, sole e senza sostegno famigliare" sottolineano dal Consorzio. L'ausilio sanitario, in particolare, sarà impiegato per il trasporto in auto verso ospedali e centri di cura. "Questo genere di attività territoriali permette ogni giorno alle persone di continuare a vivere nella propria casa" sottolineano gli operatori.

"Il sostegno alle attività di un ente preposto alla cura e all'assistenza di soggetti più fragili rientra tra le finalità e i principi del Rotary club, che ho l'onore di presiedere - afferma Massimo Zappa del club Viverone Lago - Un “grazie” arriva dal direttore del Cisas Andrea Lux e dal presidente Angelo Cappuccio, che ricorda come anche nel passato il Rotary club abbia dimostrato attenzione e piena disponibilità a rispondere alle esigenze della nostra comunità".