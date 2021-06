Trino: prima rata Imu in scadenza il 16 giugno

E’ fissata a mercoledì 16 giugno la scadenza della prima rata di acconto dell’Imu 2021. Il versamento dovrà essere effettuato mediante il modello F24. Entro il 16 dicembre dovrà essere versata la seconda rata di saldo. E’ ammesso anche il pagamento in una sola soluzione entro il 16 giugno.

Per il 2021 il Comune di Trino ha mantenuto invariata l'Imu: al 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; all’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; al 9,70 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale D (eccetto la categoria D/10), aree fabbricabili, e gli altri fabbricati non inseriti negli altri punti; al 10,10 per mille per i terreni agricoli. C’è sempre la detrazione di 200 euro per l'abitazione principale delle categorie A/1, A/8 e A/9.