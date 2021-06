In diminuzione i contagi: sette i positivi in città

Santhià: è in continua diminuzione il numero dei contagi in città. Sono, infatti, sette attualmente i santhiatesi positivi al Covid-19. Di questi uno è ricoverato in ospedale. Sono 3585 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio della pandemia e 28 i deceduti positivi al Covid-19 dall'inizio della pandemia.

"La soglia dei 10.000 vaccini somministrati nella sede degli Alpini è sicuramente un grande traguardo - sottolinea il sindaco Angelo Cappuccio - Oltre a concedere la loro sede, le nostre 'penne nere' si sono offerte come volontari per aiutare le persone ad accedere in sicurezza alla fase vaccinale. Allo stesso modo i Volontari della Protezione civile e il GvsS si sono resi disponibili per effettuare una postazione mobile sempre presente durante le vaccinazioni".