Sondaggio per scegliere i titoli dei film: 550 persone hanno aderito

Santhià: cinema all'aperto gratuito in piazza Zapelloni. Intanto sono in corso le votazioni per scegliere le pellicole che verranno proiettate a partire da venerdì 18 giugno. La nuova iniziativa proposta dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Movie Planet, vuole coinvolgere i santhiatesi nella scelta dei film: basterà cliccare sul link https://docs.google.com/.../ 1FAIpQLSeNCgcww4123l.../ viewform e votare 8 dei 19 titoli presenti nell’elenco e poi inviare la scelta.

Il maxi schermo sarà posizionato in piazza Zapelloni e tutte le proiezioni avranno inizio alle 21. Queste le date: nel mese di giugno il 18 e 25, luglio il 9, 23 e 30 e per finire 13 e 27 agosto. La proiezione sarà aperta a tutti e ad ingresso gratuito: il costo dell'iniziativa a carico dell'amministrazione comunale è di 5.856 euro. Il sondaggio sta appassionando molto i santhiatesi tanto che, ad oggi, sono 550 le persone che hanno inviato la personale classifica.