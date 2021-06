Nuovi loculi ai cimiteri di Trino e Robella

Lavori in corso sia al cimitero di Trino che a quello di Robella. Il sindaco Daniele Pane fa il punto della situazione su questo intervento.

"Facendo il punto della situazione con la ditta Afib che cura il progetto, abbiamo previsto che nell’arco dei prossimi trenta giorni si concluderanno le opere sia nel cimitero di Trino che in quello della frazione di Robella, dove sono partiti i lavori nei giorni scorsi, con i relativi ampliamenti e messa in sicurezza di tutta l’area cimiteriale". Di cosa si tratta: la giunta guidata ha affidato in concessione alla ditta Afib di Trino, tramite una convenzione della durata di quindici anni, la gestione dei servizi cimiteriali, con lavori di ampliamento e di realizzazione di nuove tombe. La procedura per l’affidamento era partita col project financing di progettazione, costruzione e gestione dell’ampliamento del cimitero comunale. La gestione dei servizi cimiteriali da parte di Afib riguarderà i cimiteri di Trino, Robella e Montarolo. I lavori in programma: nel primo lotto al cimitero di Trino è prevista la realizzazione di 100 loculi in colombaro, dieci cappelle private, il risanamento del colombaro A con la ristrutturazione di 104 loculi e la loro trasformazione in cinerari; nel secondo lotto è prevista la costruzione di altri 100 loculi in colombaro e di cappelle su prenotazione. Al cimitero di Robella è prevista la costruzione di 20 loculi in colombaro nel corso del primo lotto.

I costi: il totale previsto è di 995.750 euro. Per il cimitero di Trino i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo, costruzione e oneri per la sicurezza, ammontano a 456.092,10 euro. Per il cimitero di Robella i costi di realizzazione, progettazione, direzione lavori e collaudo, sono di 29.090,12 euro. A queste somme vanno aggiunti 34.057,38 euro per i costi dello studio preliminare e la progettazione, oltre alle spese varie per la manutenzione delle attrezzature con l’acquisto di nuove attrezzature, i servizi cimiteriali di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, per 476.510,40 euro. A carico del Comune c'è un contributo totale di 223.200 euro che dovranno essere versati alla ditta in dieci anni dal 2020 per i lavori di risanamento del colombario, manutenzioni e acquisto dei loculi per gli spostamenti necessari. Il Comune di Trino corrisponde alla Afib 16.420 euro il primo anno, dal secondo al quinto anno 31.170 euro all'anno, dal sesto al decimo 16.420 euro annui.