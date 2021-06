L'appello dei volontari: "Cerchiamo aiuto da giugno a ottobre"

Santhià: appello i volontari che si occupano del Bosco per la Citta, in corso Sant’Ignazio "Siamo alla ricerca di un aiuto, anche minimo, da giugno a ottobre – scrivono sulla pagina Facebook del Bosco - Ringraziamo anticipatamente chi vorrà mettere a disposizione un pò del suo tempo. Se interessati a dare un aiuto concreto, anche solo una volta a settimana, ci si può rivolgere privatamente alla pagina facebook oppure al numero 3457033725".

Questi gli orari e i giorni in cui i volontari del bosco intervengono in questo periodo estivo: per l'irrigazione lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8 per un impegno che occupa al massimo 3 ore. Verranno poi decisi i momenti di manutenzione ordinaria e pulizia, mentre, dal mese di ottobre, si procederà alle piantumazioni e, se necessari, ad interventi fitosanitari idonei.