Da Salasco a Compostela: 1.900 chilometri in bicicletta

Sono partiti dal sagrato della chiesa di Salasco, nella giornata di 5 giugno, per iniziare la loro avventura: Davide Bertolotti ed alcuni suoi amici realizzeranno "Dalle risaie all'oceano" un viaggio in bicicletta che li porterà a raggiungere l’oceano Atlantico in dodici tappe, percorrendo ben 1900 km 21.000 m di dislivello. Sarà un viaggio spirituale ma che si pone inoltre l’obiettivo di valorizzare la bicicletta come veicolo ecologico. L’arrivo dei pellegrini a Santiago è previsto per mercoledì 16 giugno.

"Nel salutare Davide ho voluto esprimere 4 desideri - afferma il sindaco di Salasco Doriano Bertolone Il primo che si possa organizzare una serata in piazza con tutti i protagonisti del viaggio con immagini da proiettare; il secondo che si possa organizzare prima di fine anno una gita/visita in quanto quest’anno e anno santo compostelano, il terzo, questo più difficile ma non impossibile, fare un gemellaggio per onorare il nostro santo patrono e dare seguito a questa bellissima iniziativa, l’ultimo, il più semplice, ho chiesto ai ciclisti di portaci a casa una conchiglia, simbolo del nostro santo patrono San Giacomo. Anche Don Stefano Bedello, il nostro parroco - aggiunge - ha voluto portare la sua benedizione e ha consegnato a Davide una lettera imbustata con una preghiera da lasciare alla cattedrale di Santiago affinché il nostro comune patrono vegli su tutte le famiglie dalla nostra comunità"".