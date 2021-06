Saluggia-Gattinara: nuovo limite di velocità prima del ponte sulla Dora

"É stato disposto il nuovo limite di velocità lungo la Sp 3 Saluggia-Gattinara nel tratto compreso tra i km 0+900 e 1+100 a 30 km/h nella curva pericolosa posta prima del ponte sul Fiume Dora". Lo fa sapere il vicepresidente della Provincia di Vercelli, Pier Mauro Andorno, che aggiunge: "Da domani, martedì 8 giugno e fino a venerdì 18 giugno, dalle 7,30 alle 17,30, (escluse le giornate di sabato e domenica) in località Cascina Farinetti lungo la Sp 299 in territorio del Comune di Alagna, sarà istituito un senso unico alternato regolato con impianto semaforico mobile per lavori di rimozione di materiale alluvionale in alveo del Fiume Sesia e di protezione del rilevato e della scogliera del corpo stradale danneggiato dall'alluvione del 2-3 ottobre scorsi".