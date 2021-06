Allerta gialla per temporali nel vercellese

Arpa Piemonte ha emanato un'allerta gialla per temporali per le giornate di lunedì 7 e martedì 8 giugno che riguarda anche il settore "I", comprendente la pianura vercellese. Gli scenari attesi sono "locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante".

Il Piemonte si trova sotto l'influsso di una debole area di bassa pressione che interessa il centro-nord Italia, all'interno della quale scorrono impulsi perturbati - spiegano da Arpa - Oggi un minimo depressionario in moto dal golfo del Leone verso la Sardegna apporta un aumento dell'instabilità con rovesci e temporali anche localmente intensi, che perdureranno fino alla mattinata di domani. Martedì pomeriggio un nuovo impulso si approssimerà all'arco alpino, determinando tempo variabile e localmente instabile, mentre da mercoledì la debole rimonta dei valori di pressione riporterà condizioni più stabili e progressivamente più soleggiate".

Per oggi, lunedì, si prevede dunque cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con rovesci e temporali diffusi, anche localmente forti o molto forti, dapprima sui settori montani e pedemontani con successivo interessamento delle pianure, dove sono attesi fenomeni persistenti anche alla sera, più probabili sul Torinese e sul Cuneese, con possibile grandine e forti raffiche di vento associate ai temporali più intensi. Martedì 8 giugno cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino con nubi più irregolari nel pomeriggio. Fino al primo mattino rovesci e temporali anche localmente moderati o forti a carattere sparso sulle pianure; nelle ore centrali della giornata rovesci deboli o moderati sulle zone alpine e pedemontane, in esaurimento in serata. Mercoledì 9 il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con locali rovesci a ridosso dei rilievi. Nel vercellese temperature minime sui 18 gradi, massime intorno ai 27-28 gradi centigradi.