Cigliano: palazzo Carpeneto è tornato nel mirino dei vandali. “Qualcuno ha rotto i neon posizionati nel sottopasso” denuncia il sindaco Diego Marchetti. L'azione sarebbe stata compiuta di notte, sradicando le lampade che illuminano il passaggio pedonale. “La mattina dopo da lì sono passati i bambini diretti a scuola. Qualcuno di loro poteva farsi male” aggiunge il sindaco, che nonostante l'assenza di telecamere in quell'area confida di individuare i responsabili. “Prima o poi gli autori saranno scoperti, e pagheranno con gli interessi” ammonisce il primo cittadino. Peraltro non è la prima volta che l'antico edificio di piazza Martiri subisce danneggiamenti di questo genere. “Al momento i costi vengono sostenuti da tutti i cittadini. Spero ancora per poco, però” afferma Marchetti.