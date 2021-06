Nella sede degli alpini ad oggi effettuate 10.000 vaccinazioni

Santhià: scende il numero di positivi in città. Sono infatti 11 attualmente i santhiatesi positivi al Covid-19. Di questi tre sono ricoverati in ospedale. Sono in tutto 3598 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio della pandemia e 28 i deceduti a causa del virus. Prosegue intanto la somministrazione dei vaccini nella sede degli Alpini che, al momento, dall'inaugurazione ha visto la somministrazione di 10.000 dosi di farmaco.