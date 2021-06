Il 6 giugno il mercatino dell'usato e del piccolo antiquariato

Borgo d'Ale: domenica 6 giugno torna “collezioniamo”, l'edizione speciale del mercatino dell'usato e del piccolo antiquariato. Dalle 8,30 fino a sera la grande area di viale dei Gracchi sarà dedicata all'esposizione di carta, monete, dischi, militaria e giocattoli.

E' il segno che la macchina organizzativa della manifestazione è tornata pienamente operativa. Dopo le cancellazioni dovute alle regole anti-contagio, domenica 16 maggio era già stata ripristinata la versione “classica” del mercatino, quella prevista la terza domenica del mese. Ora, in attesa del prossimo appuntamento previsto per il 20 giugno, è tempo di recuperare anche la speciale iniziativa dedicata al collezionismo. Come precisato dal Comune, l'organizzazione e il protocollo di sicurezza non cambiano: oltre a rispettare le consuete regole di prevenzione, i visitatori dovranno muoversi tra le file del mercato mantenendo sempre la destra per evitare contatti ravvicinati.