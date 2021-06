Gli autovelox si evolvono e diventano varchi: non cambia la posizione

Provincia di Vercelli: da luglio arrivano i nuovi varchi sul territorio. “Abbiamo deciso di continuare a investire nella sicurezza delle nostre strade - dice il Presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta - aggiungendo anche una visione di territorio. I nuovi strumenti infatti ci consentiranno di accertare, grazie al rilevamento delle targhe e a sistemi avanzati, se i mezzi che circolano sulle strade della nostra provincia sono ad esempio assicurati o revisionati”.

L'intenzione è proprio quella di creare un territorio più sicuro e controllato che, grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine, possa intercettare automaticamente le situazioni critiche, come ad esempio un auto che viaggio senza valida assicurazione, che potrebbero creare grossi problemi in caso di sinistro.

“Quelli che entreranno in funzione nel mese di luglio - prosegue il Presidente - sono veri e propri varchi che non esauriranno la loro funzione rilevando la velocità e quindi promuovendo la sicurezza nei luoghi che, in accordo con la Prefettura e in considerazione dei dati sull'incidentalità, sono stati riconosciuti come maggiormente pericolosi. I nuovi apparecchi consentiranno anche di distinguere tra automobili e camion e offriranno tutta una serie di informazioni sui veicoli in transito. Il collegamento di tutti gli apparati sarà quindi esteso alle forze dell'ordine ai fini delle indagini e, insieme agli altri varchi già operativi sulla rete stradale, si giungerà a un controllo capillare su tutto il nostro territorio”.

Il numero di postazioni non cambierà e nemmeno la loro posizione e i limiti previsti. L'operazione di aggiornamento è stata stabilita nell’ambito della nuova gestione delle attrezzature esistenti, arrivando a scadenza il contratto per la passata manutenzione.

“Dovevamo rinnovare i nostri apparecchi ormai datati - chiude il Presidente - e abbiamo deciso di evolvere verso un sistema che premi e tuteli la sicurezza degli automobilisti attenti e rispettosi e porti a galla le situazioni critiche di chi non rispetta le regole”.