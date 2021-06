Concorso letterario Durandi: oltre 60 partecipanti da tutta Italia

Santhià: si svolgerà oggi, sabato 5 giugno, alle 16,30 nel giardino della biblioteca la cerimonia di premiazione del 5a Concorso letterario Città di Santhià "Jacopo Durandi". Oltre 60 i partecipanti da tutta Italia, e anche dal santhiatese, al concorso letterario. I lavori sono stati valutati da una giuria composta dal presidente professor Fulvio Conti, dalla professoressa Paola Bernascone, dalla dottoressa Alessandra De Matteis, dal professor Angelo Fragonara e dal professor Gianfranco Pavetto.

I giurati hanno selezionato i tre vincitori per ogni sezione ed hanno chiesto di conferire due menzioni sia per la sezione poesia che narrativa, ritenendo alcune opere di particolare interesse. Inoltre, come negli anni precedenti, la poetessa Irene Schibuola ha istituito un premio speciale ad un poeta da lei individuato tra quelli presenti, intitolando il riconoscimento all'amato padre Luigi Schibuola. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà all'interno con spazi adeguati, nel rispetto delle misure anti Covid.