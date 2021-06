Concerti in presenza delle scuole medie e delle bande

Santhià: una settimana di musica. Si è svolto il concerto di fine anno scolastico per la scuola secondaria di I grado dell'istituto comprensivo Sant'Ignazio, dopo la lunga pausa, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19 e nonostante le grandi difficoltà degli ultimi mesi, gli alunni dei corsi strumentali hanno allietato la serata con musiche di Bizet, Vecchi, Händel, O'Carolan, Mozart, Bach, Uevezian Kaempfert, Vinciguerra e Valeri. La serata è stata coordinata dal dirigente scolastico, dottoressa Nunziatina Mangano, e dai professori Boscolo, Civra, Rebuffa e Turino. "E' stato questo un momento molto significativo - spiega il sindaco Angelo Cappuccio - sia per aver potuto svolgere il concerto in presenza che per l'importanza in città della scuola ad indirizzo musicale".

Non solo. Oltre al concerto del medie, si è tenuto anche quello delle bande musicali, con la consegna della Costituzione e della Bandiera ai coscritti del 2003 e la premiazione delle associazioni di volontariato ed enti istituzionali che lavorano per portare avanti la fase vaccinale. Nel giorno della Festa della Repubblica, la Banda Musicale "I Giovani" e la Banda Musicale Cittadina hanno potuto svolgere, anche se in versione ridotta, il loro primo concerto, con il pubblico presente, dopo la lunga pausa musicale dovuta al Covid-19. Le due formazioni hanno presentato un repertorio di marce. Durante la serata, inoltre, il sindaco Angelo Cappuccio ha premiato le associazioni il gruppo Alpini, il GvsS, i volontari della Protezione civile e i volontari di Amos.