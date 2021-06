Cittadinanza onoraria al carabiniere Pasquale Avventuroso

Cigliano, Borgo d'Ale, Moncrivello: il carabiniere Pasquale Avventuroso ha ricevuto la cittadinanza onoraria dei tre paesi. Prima del pensionamento scattato lo scorso gennaio, aveva prestato servizio nel locale comando dell'Arma per oltre 25 anni.

La prima volta in cui aveva varcato la soglia degli uffici di via Roma a Cigliano era il primo luglio 1995. Da allora l'appuntato scelto “è stato un significativo esempio per coloro che sono arrivati dopo di lui e per tutti noi, essendosi speso a supporto di chiunque ne abbia avuto necessità” sottolineano le amministrazioni dei tre Comuni.

La cerimonia di conferimento della cittadinanza si è svolta alla presenza dei sindaci Diego Marchetti, Pier Mauro Andorno e Massimo Pissinis, che ad Avventuroso hanno consegnato una pergamena di ringraziamento. In essa si ribadisce come il carabiniere si sia sempre “ispirato ai fondamentali valori umani di rispetto e aiuto verso il prossimo”.