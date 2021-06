Centro estivo: sondaggio per verificare le possibili adesioni

Caresana, centro estivo: sondaggio dell'Amministrazione comunale per verificarne la fattibilità. "Noi ci proviamo" sottolinea il sindaco Claudio Tambornino, lasciando intendere la volontà di andare incontro a quella che può essere una esigenza delle famiglie.

"Non è vincolante manifestare interesse per un eventuale iniziativa - precisa il primo cittadino - La finalità del sondaggio è quella di definire un possibile numero di bambini partecipanti. Sulla base delle adesioni, qualora queste siano in numero sufficiente per provvedere all'organizzazione del centro estivo, provvederemo a comunicare le fasi successive per l'iscrizione vera e propria. Presumiamo che le attività possano essere attivate dal 15 giugno al 30 luglio per i bambini fino agli 11 anni".

La pre-adesione deve essere consegnata a scuola o agli uffici comunali entro lunedì 7 giugno.