Domenica 6 giugno salita la castello di San Lorenzo

L’Associazione culturale di Gattinara organizza per domenica 6 giugno una passeggiata al Castello di San Lorenzo. Partenza da Piazza Paolotti alle 14,30, salita al castello con relazione storica dell’architetto e presidente dell’associazione Fulvio Caligaris. Il professor Sandro Orsi illustrerà la figura di Fra Dolcino. Seguiranno altri interventi. I partecipanti sono invitati a dotarsi di scarpe comode e zainetto. Durante il percorso di ritorno possibilità di fermarsi alla chiesa di San Grato. Il rientro è previsto per le ore 19. Per aderire è necessario prenotarsi entro sabato 5 giugno chiamando il numero 3336716375.