Danni gelata di aprile: segnalazioni in Regione entro il 15 giugno

Borgo d'Ale, Cigliano: il 15 giugno sarà l'ultimo giorno per segnalare alla Regione i danni causati dalla gelata tra il 7 e l'8 aprile scorsi. A Borgo d'Ale, uno dei centri più colpiti della zona, le eventuali nuove richieste si potranno inviare in Comune entro l'11 giugno. "Questo per consentire agli uffici di trasmettere in tempo i documenti alla Regione" spiegano il presidente della commissione agricoltura Gianni Regis e il sindaco Pier Mauro Andorno. Nelle scorse settimane dal paese sono già state inoltrate oltre cento segnalazioni per quasi 4.000.000 euro di danni. A Cigliano invece, come riferito dall'assessore all'Agricoltura Alessandra Como, la perdita ammonta a circa 1.400.000 euro. Sul territorio la lunga ondata di freddo ha compromesso la quasi totalità della produzione stagionale di pesche e kiwi.