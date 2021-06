Bersaglieri in piazza per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla

Tronzano: raccolti 315 euro per sostenere la ricerca contro la sclerosi multipla. "La comunità si è dimostrata particolarmente generosa, offrendo un contributo per studiare una malattia da cui non si guarisce" sottolinea Mario Formaggio, coordinatore dei volontari impegnati nell'iniziativa solidale. I bersaglieri di Tronzano, Salvatore Ferrara e Giuseppe Rapisarda, coordinati da Formaggio, hanno allestito due banchetti, e hanno consegnato una pianta di gardenia in cambio di un'offerta. L'importo raccolto, comprensivo di offerte liberali, è stato consegnato alla sezione di Vercelli dell'Aism, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.