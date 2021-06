Varallo, manutenzione dell'arte: il Comune si aggiudica 25.000 euro

La Compagnia di San Paolo di Torino è impegnata nella conservazione e manutenzione del patrimonio culturale, sia con riferimento ai complessi monumentali di grande pregio di Torino e Genova, sia con il sostegno a campagne di restauro di grandi attrattori culturali regionali, sia con la conservazione del patrimonio diffuso sul territorio piemontese e ligure. In quest’ottica la Fondazione Compagnia ha emanato un bando a tutela dei beni culturali immobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, destinato in particolare alla strutturazione e realizzazione di piani di manutenzione programmata e conservazione preventiva, per portare avanti una “cultura della manutenzione” al posto dell’intervento emergenziale.

Il Comune di Varallo, prendendo in considerazione alcuni beni del nostro patrimonio immobiliare, ha partecipato con un progetto di “Manutenzione nell’era del digitale”. "La Compagnia di San Paolo tra le 57 candidature presentate, ha deliberato il sostegno a 12, tra le quali la nostra, una delle migliori - commenta il sindaco Eraldo Botta - In questa prima fase quindi al Comune di Varallo sono destinati 25.000 euro. A breve prenderà l’avvio la seconda fase del bando, che prevede attività formative e una nuova candidatura per il sostegno di un piano triennale di manutenzione degli immobili individuati. Per i soggetti vincitori della Fase 2, che si chiuderà a dicembre 2021, si prevede un contributo fino a un massimo di 250.000 euro".