Nuovi spogliatoi al campo "Bigando"

Impianto rinnovato a Livorno Ferraris. Martedì 1 giugno si è svolta la cerimonia di inaugurazione dei nuovi spogliatoi del campo sportivo dedicato a Giovanni Bigando. Un progetto fortemente voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco Stefano Corgnati, per dotare il paese di una struttura che possa favorire lo sport e l’aggregazione dei ragazzi.

"Questo è solo il primo tassello che vogliamo di un progetto a 360 gradi - spiega il vicesindaco Franco Sandra - I prossimi interventi punteranno alla creazione di nuove strutture sportive, come campi da padel, da calcetto e tennis".

L'ampliamento degli spogliatoi, costato 200mila euro fa parte del lotto 2, mentre con il lotto 3 si procederà allo smantellamento delle vecchie strutture, per poi proseguire con l'ammodernamento delle tribune del "Bigando". Al taglio del nastro era presente anche il direttore responsabile dell’attività di formazione e dell’affiliazione delle Scuole Calcio del Torino Fc Academy Teodoro Coppola, venuto a Livorno Ferraris per ufficializzare il progetto di affiliazione con l'Asd Livorno Ferraris Calcio 1926 del presidente Rocco Cafarelli (servizio su "La Sesia" in edicola venerdì 4 giugno).

