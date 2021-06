Trino: incontro social per parlare di bullismo

E’ stato affrontato sabato scorso sui canali social del Comune di Trino con l’incontro “Bullismo. Se capitasse a te?” questo delicato tema, sempre all’attenzione della società. Ospiti e relatori sull’argomento sono stati la psicoterapeuta e formatrice Valentina Negro e l’attore, tiktoker e doppiatore Ivano Chinali.

L’incontro è stato introdotto dall’assessore Giulia Rotondo: "Questa è una tematica che travolge le nostre vite e troppo spesso in silenzio, ma che è importante trattare ad alta voce, senza paura e tutti insieme. Io e Marco La Loggia siamo i più giovani in Consiglio comunale e vogliamo essere vicini e d’appoggio a coloro che, soprattutto in età adolescenziale, subiscono ingiustizie di qualsiasi tipo. Il nostro impegno è di essere attivi nella denuncia contro ogni forma di ingiustizia e violenza. Il bullismo è motivo di lotta comune contro ogni sopruso, non una tematica su cui scherzare o da non affrontare perché tanto capita sempre agli altri. Serve invece avere coraggio e questo lo si dimostra agendo e non voltandosi. Le scuole devono continuare ad essere luoghi sicuri, i parchi non devono trasformarsi in luoghi di scontri, tanto meno le stazioni. Devono essere invece luoghi di convivialità e socialità. Su questo tema è giusto che ognuno si renda responsabile".

Il presidente del Consiglio comunale Marco La Loggia ha aggiunto: "Come ogni anni abbiamo voluto dedicare una giornata a questo che è un problema fondamentale per la nostra società. Già in campagna elettorale dedicammo al tema dilagante del cyberbullismo un incontro specifico. Con Valentina Negro concentriamo la nostra attenzione sul bullismo via social". Rotondo e La Loggia aggiungono: "Ogni forma di bullismo va combattuta, un modo per farlo è avere il coraggio di parlarne. Una storia vera e un tracciamento di quella che è la situazione attuale, analizzando il fenomeno del bullismo anche in epoca pandemica, è il topic del nostro incontro. La denuncia di ogni forma di bullismo è sintomo di coraggio, nobiltà, nonché gesto da imitare. Serve aprire gli occhi per combattere ciò che più può torturare dentro". Il video dedicato alla tematica si può vedere sui canali social del Comune di Trino.