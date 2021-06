Addio a Corrado Sala, cavaliere delle tradizioni

Santhià piange Corrado Sala. Classe 1947, era stato insignito del titolo di "Cavajer d'la tradisiun" per la sua instancabile voglia di preservare le antiche consuetudini locali. Il suo amore per queste ultime lo aveva portato a fondare, insieme con l'amico Giancarlo Libero Berri, “Al Grüp Academich për la Storia e la Lenga Piemuntéisa” portando nelle scuole elementari santhiatesi corsi di lingua piemontese.

Bancario in pensione, è stato storico componente del gruppo canoro dialettale I Goti’c. Corrado Sala è stato per anni mattatore e presentatore delle serate che vedevano coinvolta la Banda Musicale Cittadina, di cui la moglie Mara Bertoncello è madrina, e portava avanti la tradizione della Pula dei Sautaciuendi. Corrado Sala è da tutti ricordato come persona ironica e dalla battuta pronta, sempre pronto ad aiutare gli altri.