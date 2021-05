Tricerro: finisce l'emergenza acqua

Finisce l'emergenza acqua a Tricerro. Dopo 5 giorni in cui la rete idrica del paese è stata alimentata con autopompe per via di alcune anomalie riscontrate nell'acqua erogata dalla falda da cui pesca l'acquedotto, e le relative analisi finali, tutto torna alla normalità.

Ne dà notizia il vicesindaco Mauro Burocco: "Oggi, lunedì 31 maggio, verrà rimesso in rete l'acquedotto - annuncia - La colorazione rosata dell'acqua, che in via precauzionale ci ha costretti a chiudere la rete idrica allacciata all'acquedotto, era dovuta a batteri ferrosi non patogeni, cioè non dannosi per l'organismo. Non sono state trovate tracce di diossina, fertilizzanti, metalli pesanti o vernici. A detta degli esperti è una situazione rara, ma è comunque un fenomeno naturale che non causa preoccupazione". Alcuni cittadini hanno chiesto riscontri sulle analisi: "Abbiamo fatto di più, chiedendo ai chimici ed esperti di Sii, gestore della rete, la disponibilità di venire un giorno a relazionare, Covid permettendo, nel salone polifunzionale - prosegue Burocco - I tecnici ci hanno poi comunicato che approfitteranno di questa occasione per lavare l'impianto; tra oggi e martedì verranno quindi aggiunti alcuni additivi all'acqua, chiaramente non nocivi, per pulire: l'acqua perciò potrebbe avere un odore o sapore particolare, ma sarà potabile. Per precauzione, il sindaco Borgo emanerà comunque un'ordinanza chiedendo di farla ancora bollire per un paio di giorni prima di consumarla".