Laboratori artistici, scientifici e letterari, centri estivi e cinema

Santhià: estate ricca di novità in città con laboratori, centri estivi, corsi di formazione e cinema all’aperto. Per tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sant’Ignazio da giugno saranno proposti laboratori artistici, scientifici e letterari. Inoltre, per i ragazzi tra i 14 e 17 anni sarà possibile partecipare dal 21 giugno al 2 luglio a un corso di formazione per animatori all’oratorio San Grato.

A luglio poi inizieranno i centri estivi. Come consuetudine i bambini di età compresa tra 3 e i 5 anni potranno partecipare dal 5 al 30 luglio al centro estivo comunale alla scuola Silvio Pellico. I più grandi, dalla prima elementare alla terza media, potranno invece aderire al Centro estivo unificato, frutto della collaborazione tra amministrazione comunale, parrocchia e il Gruppo animatori San Grato. Il Centro estivo unificato si svolgerà dal 5 luglio al 30 luglio all’oratorio San Grato. In aggiunta, per tutta l'estate in piazza Zapelloni sarà proposto il cinema all’aperto con la collaborazione di Movie Planet Group. "Ovviamente tutto si dovrà svolgere nel rispetto delle direttive ministeriali Anticovid-19 - sottolinea il sindaco Angelo Cappuccio - Sono tuttavia attività che riteniamo importanti per la nostra città e per dare un segnale di ripresa anche della vita sociale".