Al monumento ai Caduti alzabandiera, deposizione della corona, interventi

Borgosesia: con una cerimonia statica e riservata alle delegazioni delle associazioni d’arma e civili del Comitato Tricolore Città, mercoledì 2 giugno ai giardini Lea Schiavi si celebrerà il 75° anniversario della Repubblica Italiana.

La celebrazione avrà inizio alle 10, con lo schieramento dei partecipanti di fronte al monumento ai Caduti, seguirà l’alzabandiera, la deposizione della corona commemorativa al monumento e gli interventi ufficiali. "Saremo presenti come Comune di Borgosesia per sottolineare l’importanza di questa giornata - commenta il sindaco Paolo Tiramani - che ricorda un momento fondamentale per la storia del nostro Paese. Anche quest’anno la prudenza legata al quadro sanitario ci invita a rispettare il distanziamento e ad evitare assembramenti, ma ringrazio Marco Zignone, Presidente del comitato Tricolore, per l’organizzazione di questo momento di riflessione e omaggio ai valori che la Repubblica Italiana rappresenta, in primo luogo quello dell’unità morale, che 75 anni dopo quel 2 giugno 1946 è ancora fondamentale per risollevare il nostro Paese e farlo rinascere dopo la pandemia".