Crescentino aderisce al BikeItalia Day

Crescentino aderisce alla Giornata Mondiale della Bicicletta.

Il 2 giugno si celebra il BikeItalia Day, un evento pubblico e gratuito rivolto a tutti i cittadini e diffuso su tutto il territorio nazionale, a cui hanno partecipano numerosi comuni italiani.

La partenza è alle 16 di mercoledì dalla piazza del Municipio, toccando alcuni luoghi di interesse pubblico di Crescentino e frazioni, con ritorno in piazza Caretto verso le 18. Si tratta di un percorso facile, adatto a tutti che si snoda su una decina di chilometri, come spiega l’assessore allo sport Nino Dispoto: "Tutti insieme in bicicletta trascorreremo un pomeriggio spensierato coniugando un po' di attività sportiva dolce con le bellezze naturali ed architettoniche che il nostro territorio offre. Sono molto soddisfatto di aver aderito e di promuovere questa bella iniziativa per offrire un momento di condivisione e socialità all'aria aperta che arriva dopo i mesi di lockdown obbligato".