Zone pedonali e mercato: novità a Trino

A Trino zone pedonali per i dehor dei bar in via Spalti Levante e in piazza Audisio, il mercato del mercoledì confermato anche in occasione della festività del 2 giugno.



Le zone pedonali. Una viene istituita in via Spalti Levante, fra i civici 14 e 16, di fronte al bar Rosy, per l’ampliamento del dehor dello stesso esercizio. La chiusura riguarderà tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, nel periodo compreso tra il 28 maggio (ieri) e domenica 31 ottobre, dalle ore 16 alla chiusura del bar. In quei giorni è pertanto vietato sostare e transitare in via Spalti Levante nel tratto tra il bar fra piazza Garibaldi e via Papa Giovanni XXIII.



La seconda area pedonale è quella confermata in piazza Audisio per l’ampliamento dei dehors del Jolie Cafè, del Glu Glu Club e della pizzeria La Perla, nell’area a ciotoli in corrispondenza della zona a sosta regolamentata, nella parte sud della piazza. Il lato nord resta a parcheggio per gli utenti delle attività commerciali presenti in zona. Pertanto da domani, sabato 29 maggio, a domenica 31 ottobre sono vietati sosta e transito nel lato sud di piazza Audisio. L’ingresso nel parcheggio sul lato nord è consentito provenendo da via San Francesco e l’uscita è obbligatoria su corso Italia.



Il mercato straordinario di mercoledì 2 giugno: è stata firmata l’ordinanza che consente di effettuare il mercato nonostante la festa della Repubblica. Il mercato si svolgerà dalle 7,30 alle 13. In tale occasione verrà quindi istituita la zona pedonale dalle 6,30 alle 14 in corso Italia fra il crocevia centrale e via Spalti Ponente, in piazza Mazzini, largo Geisenheim e in piazza Martiri della Libertà lato est. Saranno pertanto vietati sosta e transito.