Roasio è rimasto senza banca: la raccolta firme non è servita

Roasio è rimasto senza banca. A nulla sono valsi gli sforzi messi in campo da Amministrazione comunale e cittadini per evitare la chiusura della filiale. Non appena appresa la notizia dell’intenzione della direzione di chiudere l’istituto di credito, il sindaco aveva avviato una petizione, una raccolta firme per cercare di evitare la chiusura, o almeno di procrastinarla alla fine dell’emergenza pandemica. La banca era però stata inamovibile. La fine di maggio ha segnato l’ultimo giorno di operatività della filiale sul territorio di Roasio. Anche il bancomat verrà rimosso.

"Lo sforzo messo in atto da parte dell'Amministrazione comunale, unitamente a tutta la popolazione coinvolta nella petizione da noi promossa nei mesi scorsi, non ha sortito gli effetti da tutti sperati. Perdere sul territorio un così importante servizio rappresenta un forte handicap sia per la comunità attuale che per quella futura" spiega il sindaco Gianmario Taraboletti. Ora i roasiani saranno costretti a recarsi nelle filiali del gruppo ancora presenti nelle vicine Gattinara o Cossato.