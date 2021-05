Riaperti i parchi gioco: "Osserviamo le regole"

Roasio: riaperti i parchi giochi. L’amministrazione comunale, in virtù dell’alto numero di positivi in paese, aveva optato per mantenere chiuse al pubblico tutte le aree verdi. Il provvedimento da prima era stato attuato in concomitanza con l’ordinanza regionale ma poi protratto. Roasio infatti, andando in controtendenza rispetto ai territori circostanti, aveva raggiunto un picco di 22 positivi. Situazione che aveva portato l’amministrazione comunale a decidere di mantenere chiuse le aree gioco quale misura di contenimento Covid-19 evitando così gli assembramenti.

"Nell’ultima seduta di giunta comunale abbiamo deciso di riaprire i parchi giochi e le aree verdi di competenza comunale previa una sanificazione di tutti li spazi e le attrezzature presenti" spiega il sindaco Gianmario Taraboletti. Una misura che impone comunque il rispetto di tutte le norme anti Covid-19: è fatto obbligo l’uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento sociale. "Questa riapertura è nell’ottica di un graduale ritorno ad una certa normalità. La mia raccomandazione è di utilizzare gli spazi aperti mantenendo sempre l’osservanza delle regole e il rispetto verso gli altri in modo da consentire che tutti possano beneficiare delle aree verdi" conclude Taraboletti. Intanto in paese si registra un nuovo leggero incremento dei positivi: passati da 4 del 20 maggio agli attuali 6.